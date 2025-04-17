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Защитник «Рубина» Грицаенко дал характеристику новому тренеру «Факела» Шалимову

Защитник «Рубина» Грицаенко дал характеристику новому тренеру «Факела» Шалимову
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Центральный защитник казанского «Рубина» Алексей Грицаенко высказался о профессиональных качествах нового главного тренера воронежского «Факела» Игоря Шалимова, под руководством которого выступал в «Краснодаре».

— Вы играли под руководством Шалимова. Какой он тренер?
— В раздевалке была отличная атмосфера. Игорь Михайлович — очень позитивный человек, у которого всё в порядке с юмором. В это же время он был очень требователен к команде. Лично у меня остались о нём только положительные воспоминания. Да, он немного поддушивал нас — молодых игроков, но это абсолютно нормально, рабочая обстановка (смеётся), — заявил Грицаенко в интервью Metaratings.

Игорь Шалимов возглавил «Факел» 2 апреля 2025 года после ухода из клуба Дмитрия Пятибратова. Специалист вернулся к тренерской работе впервые с августа 2022 года, когда покинул «Урал». После 24 туров «Факел» с 15 очками занимает 15-е место в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от зоны стыковых матчей составляет пять очков.

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