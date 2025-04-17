«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Халидж» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Завершился матч 28-го тура Саудовской Про-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» (Эр Рияд) и «Аль-Халидж» (Сайхат). Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Харлем, Нидерланды). «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» со счетом 3:0.

На 26-й минуте ворота «Аль-Халидж» поразил полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари. Он также забил второй гол во втором тайме. Александр Митрович поразил ворота «Аль-Хаидж» на 88-й минуте, забив третий гол.

«Аль-Хиляль» в 28 матчах набрал 61 очко и располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Аль-Халидж» (33) — 10-й.