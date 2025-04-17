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Аль-Хиляль — Аль-Халидж, результат матча 17 апреля 2025, счёт 3:0, Саудовская Про-Лига 2024-2025

«Аль-Хиляль» разгромил «Аль-Халидж» в матче чемпионата Саудовской Аравии
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Завершился матч 28-го тура Саудовской Про-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Хиляль» (Эр Рияд) и «Аль-Халидж» (Сайхат). Команды играли на стадионе «Кингдом Арена» в Эр Рияде (Саудовская Аравия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Сердаром Гёзюбююком (Харлем, Нидерланды). «Аль-Хиляль» обыграл «Аль-Халидж» со счетом 3:0.

Саудовская Аравия — Про-Лига . 28-й тур
17 апреля 2025, четверг. 18:50 МСК
Аль-Хиляль
Эр-Рияд
Окончен
3 : 0
Аль-Халидж
Сайхат
1:0 Аль-Давсари – 26'     2:0 Аль-Давсари – 84'     3:0 Митрович – 88'    

На 26-й минуте ворота «Аль-Халидж» поразил полузащитник «Аль-Хиляля» Салем Аль-Давсари. Он также забил второй гол во втором тайме. Александр Митрович поразил ворота «Аль-Хаидж» на 88-й минуте, забив третий гол.

«Аль-Хиляль» в 28 матчах набрал 61 очко и располагается на второй строчке турнирной таблицы. «Аль-Халидж» (33) — 10-й.

Турнирная таблица
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