Станишич высказался о своём поступке с толчком болбоя в матче «Баварии» и «Интера»
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Защитник «Баварии» Йосип Станишич высказался о своём поступке в концовке ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Интером», когда он оттолкнул болбоя, откинувшего мяч, который пытался взять хорват. Инцидент произошёл на 90+6-й минуте. Поступок Станишича вызвал гнев у футболистов «Интера», находившихся на скамейке запасных.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52' 1:1 Мартинес – 58' 2:1 Павар – 61' 2:2 Дайер – 76'
«Каждая команда в мире тянет время, когда она лидирует [в счёте]. С моей стороны было немного глупо отталкивать его», — сказал Станишич после матча.
«Интер» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Барселоной». Первая игра состоится в Испании 29 апреля, ответная — в Италии 6 мая.
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