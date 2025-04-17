Станишич высказался о своём поступке с толчком болбоя в матче «Баварии» и «Интера»

Защитник «Баварии» Йосип Станишич высказался о своём поступке в концовке ответного матча четвертьфинала Лиги чемпионов с «Интером», когда он оттолкнул болбоя, откинувшего мяч, который пытался взять хорват. Инцидент произошёл на 90+6-й минуте. Поступок Станишича вызвал гнев у футболистов «Интера», находившихся на скамейке запасных.

«Каждая команда в мире тянет время, когда она лидирует [в счёте]. С моей стороны было немного глупо отталкивать его», — сказал Станишич после матча.

«Интер» в полуфинале Лиги чемпионов встретится с «Барселоной». Первая игра состоится в Испании 29 апреля, ответная — в Италии 6 мая.

Самые скандальные футболисты в истории: