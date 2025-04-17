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«Челси» — «Легия»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги конференций

«Челси» — «Легия»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги конференций
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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига конференций . 1/4 финала. 1-й матч
10 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Легия
Варшава, Польша
Окончен
0 : 3
Челси
Лондон, Англия
0:1 Джордж – 49'     0:2 Мадуэке – 57'     0:3 Мадуэке – 74'    

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Палмер, Санчо, Нкунку, Джексон.

«Легия»: Ковачевич, Капюади, Панков, Винагре, Зюлковски, Элитим, Гонсалвеш, Ойеделе, Лукиньяс, Морисита, Пекхарт.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.

Календарь Лиги конференций УЕФА
Турнирная сетка Лиги конференций УЕФА
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