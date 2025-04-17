«Челси» — «Легия»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги конференций

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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги конференций УЕФА встретятся английский «Челси» и польская «Легия». Команды будут играть на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

«Челси»: Йоргенсен, Кукурелья, Адарабиойо, Бадьяшиль, Ачимпонг, Джеймс, Дьюсбери-Холл, Палмер, Санчо, Нкунку, Джексон.

«Легия»: Ковачевич, Капюади, Панков, Винагре, Зюлковски, Элитим, Гонсалвеш, Ойеделе, Лукиньяс, Морисита, Пекхарт.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.

Действующим победителем Лиги конференций является греческий «Олимпиакос». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла итальянскую «Фиорентину» с минимальным счётом 1:0. Единственный гол в матче забил нападающий Айюб Эль-Кааби в дополнительное время.