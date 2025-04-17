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Тарханов высказался об отсутствии голов у форварда ЦСКА Мусаева весной

Тарханов высказался об отсутствии голов у форварда ЦСКА Мусаева весной
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Российский тренер Александр Тарханов прокомментировал снижение результативности нападающего московского ЦСКА Тамерлана Мусаева после зимней паузы в Российской Премьер-Лиге.

«Не знаю, что происходит с Тамерланом Мусаевым весной. Его нельзя назвать суперфорвардом, но он старательный парень. Ему не хватает мастерства, поэтому он и не забивает. Даже дело не в переходе на новую тактическую схему ЦСКА. Дело в том, как Мусаев играет. Футболист должен уметь действовать в разных схемах.

Гуарирапа — хороший нападающий, который начал забивать за ЦСКА. В «Сочи» ему больше доверяли, и он был уверен в себе. В стане армейцев другая конкуренция, в начале сезона он скис. Однако сейчас ему стали больше доверять, и он начал хорошо играть», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

В первой части сезона Тамерлан Мусаев записал на свой счёт девять забитых голов и четыре результативные передачи в Российской Премьер-Лиге и Фонбет Кубке России. В 2025 году в активе нападающего всего одна голевая передача в восьми матчах за ЦСКА.

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