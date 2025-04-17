«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: стартовые составы команд на матч 1/4 финала Лиги Европы

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Сегодня, 17 апреля, в ответном матче 1/4 финала Лиги Европы встретятся английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды будут играть на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслужит бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). Начало игры — в 22:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Стартовые составы команд:

«Манчестер Юнайтед»: Онана, Мазрауи, Магуайр, Йоро, Доргу, Дало, Угарте, Каземиро, Фернандеш, Гарначо, Хойлунд.

«Лион»: Перри, Мэйтленд-Найлс, Мата, Ньякате, Тальяфико, Толиссо, Акуоку, Верету, Шерки, Альмада, Микаутадзе.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.