«Бетис» сыграл вничью с «Ягеллонией», но вышел в полуфинал Лиги конференций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА сезона-2024/2025, в котором встречались «Ягеллония» (Белосток, Польша) и «Бетис» (Севилья, Испания). Команды играли на стадионе «Мейски» (Белосток, Польша). Матч закончился ничьей — 1:1.
Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Ягеллония
Белосток, Польша
Окончен
1 : 1
Бетис
Севилья, Испания
0:1 Бакамбу – 78' 1:1 Чурлинов – 81'
Счёт открыл нападающий испанского клуба Седрик Бакамбу на 78-й минуте матча. Ответный удар нанёс поляк Дарко Чурлинов на 81-й минуте.
В первом матче четвертьфинала севильцы переиграли поляков со счётом 2:0. Теперь «Бетису» предстоят матчи с «Фиорентиной» в полуфинале турнира. Матчи пройдут 1 и 8 мая в Испании и в Италии соответственно. К слову, итальянцы выходили в финал турнира два последних сезона.
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