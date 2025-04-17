Онана — в старте на матч ЛЕ с «Лионом», камерунец пропустил игру с «Ньюкаслом»
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Вратарь Андре Онана выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом», который состоится сегодня, 17 апреля.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
1-й тайм
1 : 0
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'
Камерунский голкипер пропустил встречу 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:4). Онана подвергся критике за качество игры в первом матче с «Лионом» (2:2). Некоторые специалисты отметили, что он совершил две результативные ошибки.
В нынешнем сезоне Онана принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.
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