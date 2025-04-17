Онана — в старте на матч ЛЕ с «Лионом», камерунец пропустил игру с «Ньюкаслом»

Вратарь Андре Онана выйдет в стартовом составе «Манчестер Юнайтед» на ответный матч четвертьфинала Лиги Европы с «Лионом», который состоится сегодня, 17 апреля.

Камерунский голкипер пропустил встречу 32-го тура английской Премьер-лиги с «Ньюкаслом» (1:4). Онана подвергся критике за качество игры в первом матче с «Лионом» (2:2). Некоторые специалисты отметили, что он совершил две результативные ошибки.

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: