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«Ювентус» может купить за € 60-70 млн полузащитника из клуба АПЛ — GdS

«Ювентус» может купить за € 60-70 млн полузащитника из клуба АПЛ — GdS
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«Ювентус» проявляет интерес к 24-летнему полузащитнику «Ньюкасла» Сандро Тонали. Об этом сообщает La Gazzetta dello Sport.

По информации источника, туринский клуб уже начал устанавливать контакты с итальянским футболистом. Подчёркивается, что «сороки» оценивают Тонали в € 60-70 млн.

В нынешнем сезоне Тонали принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился пятью голами и тремя результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.

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