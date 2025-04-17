Два последних гола Павара в ЛЧ забиты в матчах «Баварии» с «Интером» — за разные клубы
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Защитник «Интера» Бенжамен Павар забил свой первый гол за «Интер» в ответном матче 1/4 финала Лиги чемпионов УЕФА с «Баварией». Игра завершилась со счётом 2:2, что позволило миланскому клубу выйти в полуфинал турнира благодаря преимуществу по сумме двух встреч (4:3).
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Интер М
Милан, Италия
Окончен
2 : 2
Бавария
Мюнхен, Германия
0:1 Кейн – 52' 1:1 Мартинес – 58' 2:1 Павар – 61' 2:2 Дайер – 76'
Последний раз Бенжамен Павар отличался в главном еврокубковом турнире в матче «Бавария» — «Интер» (2:0) в матче 6-го тура группы C Лиги чемпионов — 2022/2023. Тогда француз был игроком мюнхенского клуба.
Бенжамен Павар перебрался из «Баварии» в «Интер» в августе 2023 года. Сумма трансфера, по данным СМИ, составила € 31,4 млн. В полуфинале Лиги чемпионов «Интер» сыграет с «Барселоной». Матчи пройдут 30 апреля и 6 мая.
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