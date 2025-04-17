«Фиорентина» не смогла обыграть «Целе», но вышла в полуфинал Лиги конференций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались «Фиорентина» и «Целе». Игра проходила на стадионе «Артемио Франки» во Флоренции. В качестве главного арбитра встречи выступил Жоау Педру Пиньейру. Матч закончился со счётом 2:2. «Фиалки» победили «Целе» со счётом 4:3 по итогам двух встреч и вышли в полуфинал соревнования.
Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
Целе
Целе, Словения
1:0 Мандрагора – 37' 1:1 Матко – 54' 1:2 Неманич – 65' 2:2 Кин – 67'
На 37-й минуте счёт в игре открыл полузащитник Роландо Мандрагора. На 54-й минуте нападающий Алёша Матко восстановил равновесие. В середине второго тайма Клеман Неманич вывел словенский клуб вперёд. На 67-й минуте нападающий хозяев Мойзе Кин сравнял счёт.
В полуфинале Лиги конференций «Фиорентина» встретится с победителем пары «Бетис» — «Ягеллония».
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