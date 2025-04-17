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Стало известно, почему «Барселона» отказалась от идеи трансфера Нико Уильямса

Стало известно, почему «Барселона» отказалась от идеи трансфера Нико Уильямса
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Каталонская «Барселона» больше не заинтересована в трансфере вингера сборной Испании Нико Уильямса из «Атлетика» Бильбао. Как сообщает Marca, каталонцы решили не возвращаться к кандидатуре футболиста в ближайшее трансферное окно.

В качестве причин, повлиявших на такое решение, называется финансовая ситуация в «Барселона», а также необходимость усиления других позиций. По данным источника, «Барселона» не будет подписывать Нико Уильямса, потому что главной задачей клуба на лето будет поиск дублёра для правого защитника Жюля Кунде.

Напомним, «Барселона» активно интересовалась Нико Уильямсом перед стартом текущего сезона. По данным СМИ, следующим летом футболиста может подписать лондонский «Арсенал».

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