«В каком клубе начнём новую главу?». Вячеслав Малафеев получил тренерскую лицензию УЕФА

Бывший вратарь сборной России и «Зенита» Вячеслав Малафеев получил тренерскую лицензию УЕФА категории А. Экс-футболист поделился фотографией диплома в своём аккаунте в социальной сети.

«Тренерская лицензия получена. В каком клубе начнём новую главу?» — написал четырёхкратный чемпион России.

Фото: Из личного архива Вячеслава Малафеева

В составе сине-бело-голубых Малафеев принял участие в 442 матчах во всех турнирах, в 164 из которых он отыграл «на ноль». В этих встречах экс-вратарь пропустил 436 голов. За российскую национальную команду Малафеев сыграл 29 матчей во всех соревнованиях, в 15 из которых он отыграл «на ноль».

После 24 туров чемпионата России «Зенит» набрал 50 очков и занимает второе место.