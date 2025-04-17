Компания Jeep существенно сократила стоимость сделки для сотрудничества с «Ювентусом»

Компания Jeep намерена платить около € 25 млн ежегодно, чтобы вернуть логотип своего бренда на чёрно-белые футболки ведущего итальянского футбольного клуба «Ювентус». Об этом сообщает агентство Reuters.

По информации источника, сделка возобновит многолетнее партнёрство после того, как бывшие чемпионы Серии А не смогли найти основного спонсора. Их предыдущий контракт с Jeep закончился в июне прошлого года. Сейчас «Ювентус» ведёт переговоры с Jeep, по итогам которых игроки могут выйти в футболках с новым нанесением уже на матчах Клубного чемпионата мира в июне.

Jeep был главным спонсором «Ювентуса» с 2012 года. Стоимость спонсорской поддержки Jeep постепенно увеличивалась с годами и достигла € 45 млн в год.