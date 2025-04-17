«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Угарте открыл счёт на 10-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 10-й минуте счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.