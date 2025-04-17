Недоверие игроков «Реала» к Анчелотти достигло пика после вылета клуба из ЛЧ — Relevo

Футболисты мадридского «Реала» покинули домашний стадион после поражения в матче 1/4 финала Лиги чемпионов с «Арсеналом» (1:2), убеждённые в отсутствии у главного тренера команды Карло Анчелотти плана на эту встречу. Об этом сообщает Relevo.

По информации источника, недоверие игроков «сливочных» к итальянскому специалисту достигло пика после их вылета из главного европейского клубного турнира. По мнению футболистов испанского гранда, Анчелотти ничего не смог предложить команде на матч с «Арсеналом», кроме наставления играть интенсивно и верить в свои силы.

Президент «Реала» Флорентино Перес пообщался с некоторыми статусными игроками «Королевского клуба», которые пожаловались на подход Анчелотти к встрече с «канонирами». Подчёркивается, что в «Реале» очень уважают итальянского тренера, однако считают, что его цикл в клубе подошёл к концу.