«Челси» — «Легия»: Кукурелья сравнял счёт на 33-й минуте с паса Санчо

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются английский «Челси» и польская «Легия». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 33-й минуте испанский защитник «пенсионеров» Марк Кукурелья сравнял счёт после прострела вингера Джейдона Санчо. Ранее, на 10-й минуте игры, гости получили право на пенальти после фола вратаря «Челси» Филипа Йоргенсена в своей штрафной. Нападающий «Легии» Томаш Пекхарт реализовал удар «с точки».
Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.
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