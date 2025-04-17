Онана отпраздновал гол в ворота «Лиона» перед болельщиками французского клуба

Вратарь «Манчестер Юнайтед» Андре Онана отпраздновал гол в ворота «Лиона», забитый в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы, перед болельщиками французского клуба.

Фото: Кадр из трансляции

На 10-й минуте встречи счёт открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте.

Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 1:0 в пользу «Манчестер Юнайтед».

В нынешнем сезоне Онана принял участие в 43 матчах во всех турнирах, в 10 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2028 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 32 млн.