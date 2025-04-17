«Аль-Фатех» обыграл «Аль-Иттихад» в матче чемпионата Саудовской Аравии

Завершился матч 28-го тура Саудовской Про-лиги сезона-2024/2025, в котором встречались «Аль-Фатех» (Эль-Мубарраз) и «Аль-Иттихад» (Джидда). Матч закончился победой домашней команды — 2:0.

Счет открыл нападающий «Аль-Фатех» Амин Сбаи на 10-й минуте матча. Серию продолжил Матиас Варгас, забив второй гол на 69-й минуте. Обе команды получили право на исполнение пенальти в первом тайме, но не смогли их реализовать.

«Аль-Фатех» находится на 13-й строчке турнирной таблицы после 28 встреч, набрав 29 очков. «Аль-Иттихад», идущий на первой строчке, остаётся с 65 очками и отрывом в четыре очка над «Аль-Хилялем».