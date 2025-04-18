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Результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы 17 апреля

Результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы 17 апреля
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17 апреля в Лиге Европы состоялись четыре ответных матча 1/4 финала турнира. «Чемпионат» предлагает вам ознакомиться с результатами этих встреч.

Результаты матчей 1/4 финала Лиги Европы 17 апреля:

  • «Айнтрахт» — «Тоттенхэм» — 0:1 (по итогам двух матчей счёт 0:1);
  • «Лацио» — «Будё-Глимт» — 3:1 (пен. 2:3);
  • «Манчестер Юнайтед» — «Лион» — 5:4 (по итогам двух игр счёт 7:6);
  • «Атлетик» Бильбао — «Рейнджерс» — 2:0 (по итогам двух встреч счёт 2:0).

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 1 мая, ответные игры пройдут 8 мая. Финал данного соревнования назначен на 21 мая.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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