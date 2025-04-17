«Челси» — «Легия»: гол Кукурельи на 42-й минуте был отменён после вмешательства VAR

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются английский «Челси» и польская «Легия». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). На момент написания новости счёт 1:1. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 42-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья забил второй свой мяч в игре. Взятие ворот, однако, было отменено после подсказки VAR. У игрока был зафиксирован офсайд.

Ранее, на 33-й минуте, Кукурелья сравнял счёт после прострела вингера Джейдона Санчо. На 10-й минуте игры гости получили право на пенальти после фола вратаря «Челси» Филипа Йоргенсена в своей штрафной. Нападающий «Легии» Томаш Пекхарт реализовал удар «с точки».

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.