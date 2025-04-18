Определились пары 1/2 финала Лиги Европы
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В Лиге Европы завершились ответные матчи стадии четвертьфинала. Определились четыре лучшие команды, две из которых в скором времени разыграют трофей.
«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналов Лиги Европы:
- «Тоттенхэм» (Англия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Не начался
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
Не начался
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
- «Атлетик» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)
Лига Европы . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Не начался
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига Европы . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Не начался
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, выиграв трофей в 1972 и 1984 годах. У «Манчестер Юнайтед» таких участий дважды и одна победа, «Атлетик» проиграл оба финала.
Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
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