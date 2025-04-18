Определились пары 1/2 финала Лиги Европы

В Лиге Европы завершились ответные матчи стадии четвертьфинала. Определились четыре лучшие команды, две из которых в скором времени разыграют трофей.

«Чемпионат» предлагает ознакомиться с парами полуфиналов Лиги Европы:

«Тоттенхэм» (Англия) — «Будё-Глимт» (Норвегия)

«Атлетик» (Испания) — «Манчестер Юнайтед» (Англия)

«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, выиграв трофей в 1972 и 1984 годах. У «Манчестер Юнайтед» таких участий дважды и одна победа, «Атлетик» проиграл оба финала.

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».