Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы

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В Лиге Европы известны все четверо участников полуфинальных матчах. В эти минуты завершились ответные матчи четвертьфиналов турнира, которые сформировали следующие пары 1/2 финала.

«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»

Первый матч: 1 мая, Лондон (Англия). 22:00 мск

Ответный матч: 8 мая, Будё (Норвегия). 22:00 мск

«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»

Первый матч: 1 мая, Бильбао (Испания). 22:00 мск

Ответный матч: 8 мая, Манчестер (Англия). 22:00 мск

«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, выиграв трофей в 1972 и 1984 годах. У «Манчестер Юнайтед» таких участий дважды и одна победа, «Атлетик» проиграл оба финала.

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».