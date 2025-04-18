Расписание матчей 1/2 финала Лиги Европы

В Лиге Европы известны все четверо участников полуфинальных матчах. В эти минуты завершились ответные матчи четвертьфиналов турнира, которые сформировали следующие пары 1/2 финала.
«Тоттенхэм» — «Будё-Глимт»
Первый матч: 1 мая, Лондон (Англия). 22:00 мск
Ответный матч: 8 мая, Будё (Норвегия). 22:00 мск
«Атлетик» — «Манчестер Юнайтед»
Первый матч: 1 мая, Бильбао (Испания). 22:00 мск
Ответный матч: 8 мая, Манчестер (Англия). 22:00 мск
«Тоттенхэм» трижды играл в финалах Кубка УЕФА/Лиги Европы, выиграв трофей в 1972 и 1984 годах. У «Манчестер Юнайтед» таких участий дважды и одна победа, «Атлетик» проиграл оба финала.
Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
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