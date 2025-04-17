Bild: «МЮ» интересуется вратарём Сантосом из «Айнтрахта», игрок оценивается в € 60 млн

«Манчестер Юнайтед» проявляет интерес к 22-летнему вратарю «Айнтрахта» Кауа дос Сантосу. Об этом сообщает Bild.

По информации источника, франкфуртский клуб готов расстаться с бразильским голкипером, однако сделает это за сумму не меньше, чем € 60 млн. Окружение Сантоса считает, что «Айнтрахт» — идеальный клуб для подготовки вратаря к переходу в топ-команду.

В нынешнем сезоне Сантос принял участие в 13 матчах во всех турнирах, в трёх из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2030 года. По информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 2,5 млн.

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