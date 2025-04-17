«Челси» — «Легия»: гости второй раз за матч вышли вперёд в счёте на 53-й минуте

В эти минуты проходит ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречаются английский «Челси» и польская «Легия». Команды играют на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). На момент написания новости счёт 2:1 в пользу «Легии». «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 53-й минуте защитник поляков Стив Капюади вывел свою команду вперёд после подачи с углового.

Ранее, на 10-й минуте, нападающий «Легии» Томаш Пекхарт открыл счёт в матче с пенальти. На 33-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья восстановил равенство после прострела вингера Джейдона Санчо. Второй гол Кукурельи на 42-й минуте был отменён из-за офсайда.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0.