Определились пары 1/2 финала Лиги конференций
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В эти минуты завершились ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал и составили следующие пары:
- «Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия)
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
- «Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция)
Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос». Турнир проводится в четвёртый раз, в двух последних финалах «Фиорентина» уступила — сначала «Вест Хэму», а затем «Олимпиакосу». Остальные участники полуфиналов до решающего матча турнира не доходили. В первый год трофей над головой подняли футболисты «Ромы».
Финал Лиги конференций в 2025 году пройдёт в Польше на «Вроцлав Арене» 28 мая и, вероятно, начнётся в 22:00 мск.
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