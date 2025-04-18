Определились пары 1/2 финала Лиги конференций

В эти минуты завершились ответные матчи четвертьфиналов Лиги конференций. Четыре лучшие команды вышли в полуфинал и составили следующие пары:

«Бетис» (Испания) — «Фиорентина» (Италия)

«Челси» (Англия) — «Юргорден» (Швеция)

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос». Турнир проводится в четвёртый раз, в двух последних финалах «Фиорентина» уступила — сначала «Вест Хэму», а затем «Олимпиакосу». Остальные участники полуфиналов до решающего матча турнира не доходили. В первый год трофей над головой подняли футболисты «Ромы».

Финал Лиги конференций в 2025 году пройдёт в Польше на «Вроцлав Арене» 28 мая и, вероятно, начнётся в 22:00 мск.