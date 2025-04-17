«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Толиссо сократил отставание гостей на 71-й минуте

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.