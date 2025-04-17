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Манчестер Юнайтед — Олимпик Лион. Прямая трансляция
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«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Толиссо сократил отставание гостей на 71-й минуте

«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Толиссо сократил отставание гостей на 71-й минуте
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В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 2:1 в пользу хозяев.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
2-й тайм
2 : 2
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обошла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

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