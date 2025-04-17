Вальверде извинился перед болельщиками «Реала» за вылет из Лиги чемпионов

Полузащитник футбольного клуба «Реал» Мадрид Федерико Вальверде прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти уступила лондонскому «Арсеналу» 1:5 по сумме двух встреч.

«Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца», — написал Вальверде в соцсетях.

«Реал» не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020. Испанская команда является действующим обладателем трофея.

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.