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Вальверде извинился перед болельщиками «Реала» за вылет из Лиги чемпионов

Вальверде извинился перед болельщиками «Реала» за вылет из Лиги чемпионов
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Полузащитник футбольного клуба «Реал» Мадрид Федерико Вальверде прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти уступила лондонскому «Арсеналу» 1:5 по сумме двух встреч.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65'     1:1 Винисиус Жуниор – 67'     1:2 Мартинелли – 90+3'    

«Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца», — написал Вальверде в соцсетях.

«Реал» не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020. Испанская команда является действующим обладателем трофея.

В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.

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