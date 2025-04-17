Вальверде извинился перед болельщиками «Реала» за вылет из Лиги чемпионов
Поделиться
Полузащитник футбольного клуба «Реал» Мадрид Федерико Вальверде прокомментировал вылет клуба из Лиги чемпионов на стадии четвертьфинала. Команда Карло Анчелотти уступила лондонскому «Арсеналу» 1:5 по сумме двух встреч.
Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
16 апреля 2025, среда. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
1 : 2
Арсенал
Лондон, Англия
0:1 Сака – 65' 1:1 Винисиус Жуниор – 67' 1:2 Мартинелли – 90+3'
«Можно сказать только одно: извините. Спасибо нашим фанатам за поддержку и веру до самого конца», — написал Вальверде в соцсетях.
«Реал» не дошёл до полуфинала Лиги чемпионов впервые с сезона-2019/2020. Испанская команда является действующим обладателем трофея.
В текущем сезоне Федерико Вальверде провел 49 официальных матчей за «Реал» во всех турнирах, забив семь голов и отдав восемь результативных передач.
Материалы по теме
Комментарии
- 17 апреля 2025
-
23:42
-
23:40
-
23:34
-
23:29
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
22:48
-
22:46
-
22:36
-
22:34
-
22:29
-
22:23
-
22:13
-
22:12
-
22:02
-
22:02
-
21:46
-
21:40
-
21:40
-
21:25
-
21:22
-
21:09
-
21:04
-
21:00
-
20:57
-
20:53
-
20:47
-
20:37
-
20:34
-
20:30
-
20:25
-
20:20
-
20:15
-
20:15