Расписание матчей 1/2 финала Лиги конференций

Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Мы узнали четыре лучшие команды турнира, сформировавшие две пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей Лиги конференций.

«Бетис» — «Фиорентина»

Первый матч: 1 мая, Севилья (Испания). 22:00 мск

Ответный матч: 8 мая, Флоренция (Италия). 22:00 мск

«Челси» — «Юргорден»

Первый матч: 1 мая, Лондон (Англия). 22:00 мск

Ответный матч: 8 мая, Стокгольм (Швеция). 22:00 мск

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», обыгравший в финале прошлого сезона «Фиорентину». К слову, итальянский клуб проиграл финалы двух последних розыгрыша Лиги конференций.

Финал Лиги конференций в 2025 году пройдёт в Польше 28 мая.