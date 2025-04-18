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Расписание матчей 1/2 финала Лиги конференций

Расписание матчей 1/2 финала Лиги конференций
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Завершились ответные матчи 1/4 финала Лиги конференций. Мы узнали четыре лучшие команды турнира, сформировавшие две пары. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием полуфинальных матчей Лиги конференций.

«Бетис» — «Фиорентина»

Первый матч: 1 мая, Севилья (Испания). 22:00 мск
Ответный матч: 8 мая, Флоренция (Италия). 22:00 мск

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Бетис
Севилья, Испания
Не начался
Фиорентина
Флоренция, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Не начался
Бетис
Севилья, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Челси» — «Юргорден»

Первый матч: 1 мая, Лондон (Англия). 22:00 мск
Ответный матч: 8 мая, Стокгольм (Швеция). 22:00 мск

Лига конференций . 1/2 финала. 1-й матч
01 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Не начался
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Лига конференций . 1/2 финала. 2-й матч
08 мая 2025, четверг. 22:00 МСК
Юргорден
Стокгольм, Швеция
Не начался
Челси
Лондон, Англия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Действующим обладателем трофея является греческий «Олимпиакос», обыгравший в финале прошлого сезона «Фиорентину». К слову, итальянский клуб проиграл финалы двух последних розыгрыша Лиги конференций.

Финал Лиги конференций в 2025 году пройдёт в Польше 28 мая.

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