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Челси — Легия, результат матча 17 апреля 2025, счет 1:2, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Челси» дома проиграл «Легии», но вышел в полуфинал Лиги конференций
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Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались английский «Челси» и польская «Легия». Команды играли на стадионе «Стэмфорд Бридж» в Лондоне (Англия). Матч обслуживала бригада арбитров во главе с Алехандро Эрнандесом (Испания). Победу со счётом 2:1 праздновали гости.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Челси
Лондон, Англия
Окончен
1 : 2
Легия
Варшава, Польша
0:1 Пекхарт – 10'     1:1 Кукурелья – 33'     1:2 Капюади – 53'    

На 10-й минуте нападающий «Легии» Томаш Пекхарт открыл счёт в матче с пенальти. На 33-й минуте защитник «Челси» Марк Кукурелья восстановил равенство после прострела вингера Джейдона Санчо. Второй гол Кукурельи на 42-й минуте был отменён из-за офсайда. На 53-й минуте защитник поляков Стив Капюади вывел свою команду вперёд после подачи с углового.

Первый матч между командами проходил 10 апреля в Польше и завершился победой «Челси» со счётом 3:0. Таким образом, «Челси» вышел в полуфинал ЛК благодаря преимуществу по сумме двух встреч.

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