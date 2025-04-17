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Перес проведёт встречу с Анчелотти, в «Реале» считают, что перемены неизбежны — Marca

Перес проведёт встречу с Анчелотти, в «Реале» считают, что перемены неизбежны — Marca
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Президент мадридского «Реала» Флорентино Перес и исполнительный директор клуба Хосе Анхель Санчес проведут встречу с главным тренером команды Карло Анчелотти после вылета «сливочных» из нынешнего розыгрыша Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По информации источника, на текущий момент руководство испанского гранда ещё не приняло решение, что итальянский специалист не будет возглавлять его в следующем сезоне. Однако в «Реале» рассматривают такой вариант.

Также в стане «сливочных» считают, что перемены в клубе неизбежны. Это касается не только фигуры Анчелотти, но и некоторых футболистов. Первыми кандидатами на уход из «Реала» по окончании сезона называются Лукас Васкес и Лука Модрич, но они не единственные, кто может покинуть его.

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