«Тоттенхэм» победил «Айнтрахт» в ответном матче и вышел в полуфинал Лиги Европы

Завершился матч 1/4 финала Лиги Европы УЕФА, в котором встречались франкфуртский «Айнтрахт» и лондонский «Тоттенхэм». Игра проходила на стадионе «Франкфурт Арена» во Франкфурте (Германия). В качестве главного арбитра на матче работал Давиде Масса из Италии. Встреча завершилась победой англичан со счётом 1:0.

На 43-й минуте «Тоттенхэм» открыл счёт в матче. С пенальти отличился форвард команды Доминик Соланке. Гол, забитый в концовке первого тайма так и остался единственным в поединке.

Напомним, первый матч между командами завершился результативной ничьей (1:1). Таким образом, право принять участие в полуфинале получил «Тоттенхэм» благодаря преимуществу по сумме двух встреч. В 1/2 финала ЛЕ «Тоттенхэм» сыграет с победителем пары «Будё-Глимт» — «Лацио».