В эти минуты завершились два последних ответных матча четвертьфиналов Лиги конференций. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с результатами игрового дня 17 апреля.
Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля:
«Ягеллония» (Польша) — «Бетис» (Испания) — 1:1 (1:3 по сумме двух встреч);
«Фиорентина» (Италия) — «Целе» (Словения) — 2:2 (4:3);
«Челси» (Англия) — «Легия» (Польша) — 1:2 (4:2);
«Рапид» (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) — 1:4 (2:4).
Действующим победителем Лиги конференций является команда «Олимпиакос» из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую «Фиорентину». Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 пройдёт в Польше 28 мая.