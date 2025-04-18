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Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля

Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля
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В эти минуты завершились два последних ответных матча четвертьфиналов Лиги конференций. «Чемпионат» предлагает читателям ознакомиться с результатами игрового дня 17 апреля.

Результаты ответных матчей 1/4 финала Лиги конференций 17 апреля:

«Ягеллония» (Польша) — «Бетис» (Испания) — 1:1 (1:3 по сумме двух встреч);
«Фиорентина» (Италия) — «Целе» (Словения) — 2:2 (4:3);
«Челси» (Англия) — «Легия» (Польша) — 1:2 (4:2);
«Рапид» (Австрия) — «Юргорден» (Швеция) — 1:4 (2:4).

Действующим победителем Лиги конференций является команда «Олимпиакос» из Греции, обыгравшая в финальном матче прошлого сезона итальянскую «Фиорентину». Финал Лиги конференций сезона-2024/2025 пройдёт в Польше 28 мая.

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