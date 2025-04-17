«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: хозяева пропустили два гола за семь минут

В эти минуты идёт ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 2:2.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
На 78-й минуте счёт во встрече сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт.
Ранее, на 10-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды.
В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.
- 17 апреля 2025
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