Хайкин отразил два пенальти в серии с «Лацио» и вывел «Будё-Глимт» в 1/2 финала ЛЕ

Завершился ответный матч 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречались «Лацио» и «Будё-Глимт». Игра проходила на стадионе «Олимпико» в Риме. В качестве главного арбитра встречи выступил Даниэль Зиберт из Германии. Основное время матча закончилось со счётом 2:0, в дополнительно время команды обменялись голами. Гости оказались сильнее в серии пенальти (3:2) и вышли в полуфинал соревнования.

«Чемпионат» вёл текстовую онлайн-трансляцию матча.

В середине первого тайма счёт во встрече открыл нападающий «Лацио» Валентин Кастельянос. В компенсированное ко второму тайму время нападающий Тейянни Нослин перевёл матч в экстра-таймы. На 100-й минуте нападающий «Лацио» Булайе Диа довёл счёт до разгромного. На 109-й минуте нападающий норвежской команды Андреас Хельмерсен сократил отставание гостей.

В составе «Будё-Глимт» играл российский вратарь Никита Хайкин, который отразил два удара с пенальти в послематчевой серии.

Действующим победителем Лиги Европы является итальянская «Аталанта». В финале прошлого розыгрыша команда обыграла немецкий «Байер» со счётом 3:0. Хет-трик оформил нападающий Адемола Лукман.

Чей гимн звучал на стадионах во всём мире: