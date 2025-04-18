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Тренер «Целе» Риера прокомментировал вылет в Лиге конференций от «Фиорентины»

Тренер «Целе» Риера прокомментировал вылет в Лиге конференций от «Фиорентины»
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Тренер словенского клуба «Целе» Альберт Риера прокомментировал матч с «Фиорентиной», который закончился вничью со счётом 2:2. По итогам двух встреч итальянский клуб победил словенцев со счётом 4:3 и вышел в полуфинал Лиги конференций УЕФА.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
Целе
Целе, Словения
1:0 Мандрагора – 37'     1:1 Матко – 54'     1:2 Неманич – 65'     2:2 Кин – 67'    

«Отрицательная часть в том, что я разочарован первыми 15-20 минутами матча, потому что мы не вошли в игру так, как я хотел. Мы знали, что это будет другая игра по сравнению с первым матчем, и у нас должен был быть характер, чтобы заставить «Фиорентину» страдать, но в остальном мы играли хорошо, мы реализовали свой план. Они не боялись нас, но во втором тайме мы начали играть так, как мне нравится. Это фантастика, что мои игроки так настроены, но в футболе важна победа. Мы отлично отыграли 180 минут против очень сильного клуба, и я рад, что мы сыграли в этом четвертьфинале. Теперь давайте попробуем выиграть чемпионат Словении», – приводит слова Риеры Tuttomercatoweb.

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