«Тоттенхэм» во второй раз за период существования АПЛ вышел в полуфинал еврокубка

Обыграв «Айнтрахт» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (1:0), «Тоттенхэм» во второй раз за период существования АПЛ (с 1992 года) вышел в полуфинал еврокубкового соревнования. До этого «шпоры» доходили до данной стадии еврокубка в Лиге чемпионов сезона-2018/2019. В том розыгрыше турнира лондонский клуб вышел в финал, где проиграл «Ливерпулю» (0:2). Об этом сообщает Squawka.

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 1 мая, ответные игры пройдут 8 мая. Финал данного соревнования назначен на 21 мая.

Единственный мяч во встрече между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» на 43-й минуте забил форвард Доминик Соланке.

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