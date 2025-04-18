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«Тоттенхэм» во второй раз за период существования АПЛ вышел в полуфинал еврокубка

«Тоттенхэм» во второй раз за период существования АПЛ вышел в полуфинал еврокубка
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Обыграв «Айнтрахт» в ответном матче четвертьфинала Лиги Европы (1:0), «Тоттенхэм» во второй раз за период существования АПЛ (с 1992 года) вышел в полуфинал еврокубкового соревнования. До этого «шпоры» доходили до данной стадии еврокубка в Лиге чемпионов сезона-2018/2019. В том розыгрыше турнира лондонский клуб вышел в финал, где проиграл «Ливерпулю» (0:2). Об этом сообщает Squawka.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Айнтрахт Ф
Франкфурт-на-Майне, Германия
Окончен
0 : 1
Тоттенхэм Хотспур
Лондон, Англия
0:1 Соланке – 43'    

Первые полуфинальные матчи Лиги Европы состоятся 1 мая, ответные игры пройдут 8 мая. Финал данного соревнования назначен на 21 мая.

Единственный мяч во встрече между «Тоттенхэмом» и «Айнтрахтом» на 43-й минуте забил форвард Доминик Соланке.

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