«Атлетик» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Рейнджерс»

В эти минуты завершился ответный матч четвертьфинала Лиги Европы. «Атлетик» из Бильбао на своём поле обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал второго по значимости европейского турнира.

Голами в составе испанской команды отметились Ойан Сансет и Нико Уильямса.

В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с победителем пары «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Первая игра пройдёт в Испании 1 мая, ответная — 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт на домашнем стадионе клуба из Бильбао — «Сан Мамес» 28 мая.

Отметим, что «Атлетик» дважды играл в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА), но проиграл оба решающих матча.