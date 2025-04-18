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Атлетик — Рейнджерс, результат матча 17 апреля 2025, счет 2:0, Лига Европы УЕФА 2024-2025

«Атлетик» вышел в полуфинал Лиги Европы, обыграв «Рейнджерс»
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В эти минуты завершился ответный матч четвертьфинала Лиги Европы. «Атлетик» из Бильбао на своём поле обыграл шотландский «Рейнджерс» (2:0) и по сумме двух встреч вышел в полуфинал второго по значимости европейского турнира.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Атлетик Б
Бильбао, Испания
Окончен
2 : 0
Рейнджерс
Глазго, Шотландия
1:0 Сансет – 45+4'     2:0 Уильямс – 80'    

Голами в составе испанской команды отметились Ойан Сансет и Нико Уильямса.

В полуфинале Лиги Европы «Атлетик» сыграет с победителем пары «Лион» — «Манчестер Юнайтед». Первая игра пройдёт в Испании 1 мая, ответная — 8 мая. Финал Лиги Европы пройдёт на домашнем стадионе клуба из Бильбао — «Сан Мамес» 28 мая.

Отметим, что «Атлетик» дважды играл в финалах Лиги Европы (Кубка УЕФА), но проиграл оба решающих матча.

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