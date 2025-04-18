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Риера раскритиковал тренера «Фиорентины» за поведение и слова после матча Лиги конференций

Риера раскритиковал тренера «Фиорентины» за поведение и слова после матча Лиги конференций
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Тренер «Целе» Альберт Риера высказался о поведении главы «Фиорентины» Раффаэле Палладино после матча четвертьфинала Лиги конференций УЕФА. Встреча закончилась ничьей (2:2). По итогам двух игр итальянский клуб победил словенцев со счётом 4:3 и вышел в полуфинал.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 19:45 МСК
Фиорентина
Флоренция, Италия
Окончен
2 : 2
Целе
Целе, Словения
1:0 Мандрагора – 37'     1:1 Матко – 54'     1:2 Неманич – 65'     2:2 Кин – 67'    

«Мы небольшой клуб… Я пошел пожать руку Палладино, и он сказал мне, что я слишком много говорю. И что я должен был сказать ему: «Насколько ты хорош?» Я просто пошел пожать ему руку, мы стоим 13 миллионов, а «Фиорентина» стоит 300. Он моложе меня и ему нужно многому научиться, для меня это было нехорошим поведением. Однажды, возможно, я буду тренировать команду, которая стоит 300 миллионов, и я встречусь с ним, который вместо этого будет сидеть на скамейке запасных команды, которая стоит 13», – приводит слова Риеры Tuttomercatoweb.

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