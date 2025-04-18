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Рапид — Юргорден, результат матча 17 апреля 2025, счет 1:4, Лига конференций УЕФА 2024-2025

«Рапид» уступил «Юргордену» в овертайме 1/4 финала ЛК, играя вдесятером с седьмой минуты
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Завершился матч 1/4 финала Лиги конференций УЕФА, в котором встречались австрийский «Рапид» и шведский «Юргорден». Игра проходила на стадионе «Альянц» в Вене (Австрия). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Энтони Тейлор из Англии. В дополнительное время победу по сумме двух встреч и выход в полуфинал турнира заработал «Юргорден». Результат матча — 4:1 в пользу гостей.

Лига конференций . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Рапид В
Вена, Австрия
Окончен
1 : 4
ДВ
Юргорден
Стокгольм, Швеция
0:1 Даниэльссон – 42'     1:1 Ларссон – 45+1'     1:2 Косуги – 77'     1:3 Гулликсен – 93'     1:4 Гулликсен – 105'    
Удаления: Сангаре – 7', Ро-Яо – 110' / нет

Уже на седьмой минуте игры прямую красную карточку получил опорник хозяев поля Мамаду Сангаре. На 42-й минуте защитник «Юргордена» Маркус Даниэльссон открыл счёт в матче ударом с пенальти. На 45+1-й минуте «Рапид» сравнял счёт благодаря автоголу другого защитника, Якоба Ларссона. На 77-й минуте японский защитник гостей Кэйта Косуги вывел свою команду вперёд и сравнял счёт по сумме двух встреч.

В начале дополнительного времени, на 94-й минуте полузащитник «Юргордена» Тобиас Гулликсен забил третий мяч своей команды. На 105-й минуте норвежский хавбек Тобиас Гулликсен довёл результат до разгромного. На 110-й минуте у «Рапида» осталось восемь полевых футболистов в игре. Прямую красную карточку за грубый подкат получил защитник Серж-Филипп Ро-Яо.

Первый матч между командами завершился победой «Рапида» с минимальным преимуществом в счёте (1:0). Таким образом, «Юргорден» квалифицировался в 1/2 финала турнира, где встретится с «Челси».

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