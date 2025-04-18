«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Фернандеш сократил отставание хозяев на 114-й минуте

В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 4:3 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

На 114-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш сократил их отставание.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды. На 78-й минуте счёт во встрече сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

На 105-й минуте третий гол французской команды забил полузащитник Райан Шерки. На 110-й минуте Ляказетт оформил дубль, забив с пенальти.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.