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«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Фернандеш сократил отставание хозяев на 114-й минуте

«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Фернандеш сократил отставание хозяев на 114-й минуте
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В эти минуты идёт дополнительное время ответного матча 1/4 финала Лиги Европы, в котором встречаются английский «Манчестер Юнайтед» и французский «Лион». Команды играют на стадионе «Олд Траффорд» в Манчестере (Англия). Матч обслуживает бригада арбитров во главе с Сандро Шерером (Швейцария). На момент выхода новости счёт в игре 4:3 в пользу гостей.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

На 114-й минуте полузащитник манкунианцев Бруну Фернандеш сократил их отставание.

Ранее, на 10-й минуте, счёт в игре открыл полузащитник «красных дьяволов» Мануэль Угарте. В компенсированное к первому тайму время защитник Диогу Дало с передачи Гарри Магуайра укрепил преимущество хозяев. На 71-й минуте полузащитник Корентин Толиссо сократил отставание французской команды. На 78-й минуте счёт во встрече сравнял форвард «Лиона» Александр Ляказетт.

На 105-й минуте третий гол французской команды забил полузащитник Райан Шерки. На 110-й минуте Ляказетт оформил дубль, забив с пенальти.

В первой встрече во Франции команды сыграли вничью со счётом 2:2.

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