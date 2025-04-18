Два российских вратаря сыграют в полуфиналах еврокубков

Сразу два российских голкипера выступят в полуфиналах еврокубков.

В Лиге чемпионов «ПСЖ», за который выступает голкипер Матвей Сафонов, в полуфинале встретится с «Арсеналом». На стадии четвертьфинала «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Астон Виллу».

В Лиге Европы в полуфинал в составе «Будё-Глимт» вышел Никита Хайкин, который отразил два удара с пенальти в послематчевой серии с Лацио» в четвертьфинале. В полуфинале Лиги Европы «Будё-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».