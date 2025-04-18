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Два российских вратаря сыграют в полуфиналах еврокубков

Два российских вратаря сыграют в полуфиналах еврокубков
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Сразу два российских голкипера выступят в полуфиналах еврокубков.

Лига чемпионов . 1/4 финала. 2-й матч
15 апреля 2025, вторник. 22:00 МСК
Астон Вилла
Бирмингем, Англия
Окончен
3 : 2
ПСЖ
Париж, Франция
0:1 Хакими – 11'     0:2 Мендеш – 27'     1:2 Тилеманс – 34'     2:2 Макгинн – 55'     3:2 Конса – 57'    

В Лиге чемпионов «ПСЖ», за который выступает голкипер Матвей Сафонов, в полуфинале встретится с «Арсеналом». На стадии четвертьфинала «ПСЖ» по сумме двух матчей обыграл «Астон Виллу».

В Лиге Европы в полуфинал в составе «Будё-Глимт» вышел Никита Хайкин, который отразил два удара с пенальти в послематчевой серии с Лацио» в четвертьфинале. В полуфинале Лиги Европы «Будё-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан-Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

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