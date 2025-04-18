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Никита Хайкин отреагировал на выход в полуфинал ЛЕ после победы в серии пенальти с «Лацио»

Никита Хайкин отреагировал на выход в полуфинал ЛЕ после победы в серии пенальти с «Лацио»
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин прокомментировал выход в полуфинал Лиги Европы после победы в серии пенальти в ответном матче с «Лацио» (3:1, 2:3 пен.).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

«Тяжело собрать в голове мысли, много чего произошло. Неприятно пропускать на последней секунде основного времени, но мы не сдались и продолжали атаковать даже после 0:3. Поговорили, что не будем сдаваться до конца.

В первый раз в моей карьере были пенальти. Такие игры, где высокий накал, прессинг, моментов много у соперника – я такие игры люблю. Давление от фанатов? Да, атмосферно, но моя работа – здесь и сейчас. Мне неважно, как поведут трибуны. Плюс был «Олимпиакос» в прошлом раунде, там тоже яркие фанаты. Я люблю, когда полный стадион», — сказал Хайкин в эфире Okko.

Хайкин в серии пенальти отразил два удара.

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