Никита Хайкин обратился к болельщикам из России после выхода в полуфинал ЛЕ с «Будё-Глимт»

Российский голкипер Будё-Глимт» Никита Хайкин обратился к российским болельщикам после выхода команды в полуфинал Лиги Европы. В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Будё-Глимт» в серии пенальти обыграл «Лацио». Хайкин отразил два удара.

«Всем нашим привет, спасибо что болеете за меня. Дай бог всем здоровья, ждите нас в полуфинале», — сказал Хайкин эфире Okko.

В полуфинале Лиги Европы «Будё-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».