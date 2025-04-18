Никита Хайкин обратился к болельщикам из России после выхода в полуфинал ЛЕ с «Будё-Глимт»
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Российский голкипер Будё-Глимт» Никита Хайкин обратился к российским болельщикам после выхода команды в полуфинал Лиги Европы. В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Будё-Глимт» в серии пенальти обыграл «Лацио». Хайкин отразил два удара.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21' 2:0 Нослин – 90+3' 3:0 Диа – 100' 3:1 Хельмерсен – 109'
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'
«Всем нашим привет, спасибо что болеете за меня. Дай бог всем здоровья, ждите нас в полуфинале», — сказал Хайкин эфире Okko.
В полуфинале Лиги Европы «Будё-Глимт» встретится с «Тоттенхэмом».
Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
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