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«Вау». Хайкин — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы

«Вау». Хайкин — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин оценил предстоящего соперника по полуфиналу Лиги Европы. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21'     2:0 Нослин – 90+3'     3:0 Диа – 100'     3:1 Хельмерсен – 109'    
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'

«Тоттенхэм» в полуфинале? Я не знал. Вау. Будет классно, у них новый стадион, плюс мы играли против Постекоглу. Насколько знаю, тактика у него не изменилась», — сказал Хайкин эфире Okko.

На стадии четвертьфинала «Будё-Глимт» обыграл «Лацио». В ответном матче в серии пенальти Хайкин отразил два удара.

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

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