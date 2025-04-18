«Вау». Хайкин — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы

Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин оценил предстоящего соперника по полуфиналу Лиги Европы. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом».

«Тоттенхэм» в полуфинале? Я не знал. Вау. Будет классно, у них новый стадион, плюс мы играли против Постекоглу. Насколько знаю, тактика у него не изменилась», — сказал Хайкин эфире Okko.

На стадии четвертьфинала «Будё-Глимт» обыграл «Лацио». В ответном матче в серии пенальти Хайкин отразил два удара.

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».