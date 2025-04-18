«Вау». Хайкин — о сопернике по полуфиналу Лиги Европы
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Российский голкипер «Будё-Глимт» Никита Хайкин оценил предстоящего соперника по полуфиналу Лиги Европы. За выход в финал турнира норвежский клуб поспорит с «Тоттенхэмом».
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Лацио
Рим, Италия
Окончен
3 : 1
2 : 3
Будё-Глимт
Будё, Норвегия
1:0 Кастельянос – 21' 2:0 Нослин – 90+3' 3:0 Диа – 100' 3:1 Хельмерсен – 109'
Удаления: нет / Хельмерсен – 120'
«Тоттенхэм» в полуфинале? Я не знал. Вау. Будет классно, у них новый стадион, плюс мы играли против Постекоглу. Насколько знаю, тактика у него не изменилась», — сказал Хайкин эфире Okko.
На стадии четвертьфинала «Будё-Глимт» обыграл «Лацио». В ответном матче в серии пенальти Хайкин отразил два удара.
Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
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