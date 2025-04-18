«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в еврокубках
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«Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории, забившей два гола на 120-й минуте крупного европейского матча, сообщает OptaJoe в социальной сети X.
Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10' 2:0 Дало – 45+1' 2:1 Толиссо – 71' 2:2 Тальяфико – 78' 2:3 Шерки – 105' 2:4 Ляказетт – 110' 3:4 Фернандеш – 114' 4:4 Майну – 120' 5:4 Магуайр – 120+1'
Удаления: нет / Толиссо – 89'
В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» со счётом 5:4. Два гола английский клуб забил на 120-й минуте. Их авторами стали Кобби Майну и Гарри Магуайр.
Первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «МЮ» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Атлетиком».
Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».
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