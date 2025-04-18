«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории, забившей два гола на 120-й минуте крупного европейского матча, сообщает OptaJoe в социальной сети X.

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» со счётом 5:4. Два гола английский клуб забил на 120-й минуте. Их авторами стали Кобби Майну и Гарри Магуайр.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «МЮ» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Атлетиком».

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».