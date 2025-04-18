Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в еврокубках

«Манчестер Юнайтед» установил уникальное достижение в еврокубках
Комментарии

«Манчестер Юнайтед» стал первой командой в истории, забившей два гола на 120-й минуте крупного европейского матча, сообщает OptaJoe в социальной сети X.

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

В ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы «Манчестер Юнайтед» обыграл «Лион» со счётом 5:4. Два гола английский клуб забил на 120-й минуте. Их авторами стали Кобби Майну и Гарри Магуайр.

Первый матч завершился со счётом 2:2. Таким образом, по итогам двух матчей «МЮ» вышел в полуфинал турнира, где сыграет с «Атлетиком».

Финальный матч Лиги Европы в 2025 году пройдёт на домашнем стадионе «Атлетика» «Сан Мамес» в Испании. Действующим победителем турнира является итальянская «Аталанта».

Материалы по теме
«МЮ»! «Манчестер»! «Юнайтед»! Из 3:4 сделали 5:4 после 120-й минуты!!!
«МЮ»! «Манчестер»! «Юнайтед»! Из 3:4 сделали 5:4 после 120-й минуты!!!
Календарь Лиги Европы
Сетка Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android