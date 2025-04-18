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Аморим рассказал, как вдохновлялся перед ответным матчем «МЮ» с «Лионом» в Лиге Европы

Аморим рассказал, как вдохновлялся перед ответным матчем «МЮ» с «Лионом» в Лиге Европы
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Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (5:4). «МЮ» трижды забил в дополнительное время матча. В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком».

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

«Я смотрел документальный фильм о требле 1999 года, чтобы вдохновиться на такие моменты. Это была великолепная ночь. Команда устала, счёт 4:2, у нас на одного игрока больше — казалось, всё уже решено. Но здесь ничего не заканчивается.

Здесь возможно всё, чувствуется атмосфера. При счёте 4:3, после пенальти Бруну Фернандеша, мы почувствовали, что можем изменить ход игры. Мы попытались выдвинуть Гарри Магуайра в нападение, потому что он единственный, кто может забить гол головой. У Кобби Майну сейчас не хватает скорости из-за травмы, но он очень хорош в игре на коротком пространстве», — приводит слова Аморима BBC.

Напомним, в 1999 году «Манчестер Юнайтед» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.

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