Аморим рассказал, как вдохновлялся перед ответным матчем «МЮ» с «Лионом» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (5:4). «МЮ» трижды забил в дополнительное время матча. В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком».
«Я смотрел документальный фильм о требле 1999 года, чтобы вдохновиться на такие моменты. Это была великолепная ночь. Команда устала, счёт 4:2, у нас на одного игрока больше — казалось, всё уже решено. Но здесь ничего не заканчивается.
Здесь возможно всё, чувствуется атмосфера. При счёте 4:3, после пенальти Бруну Фернандеша, мы почувствовали, что можем изменить ход игры. Мы попытались выдвинуть Гарри Магуайра в нападение, потому что он единственный, кто может забить гол головой. У Кобби Майну сейчас не хватает скорости из-за травмы, но он очень хорош в игре на коротком пространстве», — приводит слова Аморима BBC.
Напомним, в 1999 году «Манчестер Юнайтед» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.
- 18 апреля 2025
-
02:26
-
02:08
-
01:57
-
01:44
-
01:33
-
01:18
-
00:56
-
00:54
-
00:53
-
00:53
-
00:44
-
00:44
-
00:43
-
00:43
-
00:42
-
00:40
-
00:31
-
00:27
-
00:17
-
00:17
-
00:10
-
00:07
-
00:01
- 17 апреля 2025
-
23:57
-
23:54
-
23:42
-
23:40
-
23:34
-
23:29
-
23:14
-
23:13
-
23:10
-
22:48
-
22:46
-
22:36