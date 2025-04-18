Аморим рассказал, как вдохновлялся перед ответным матчем «МЮ» с «Лионом» в Лиге Европы

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Рубен Аморим высказался о победе команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (5:4). «МЮ» трижды забил в дополнительное время матча. В полуфинале турнира «Манчестер Юнайтед» сыграет с «Атлетиком».

«Я смотрел документальный фильм о требле 1999 года, чтобы вдохновиться на такие моменты. Это была великолепная ночь. Команда устала, счёт 4:2, у нас на одного игрока больше — казалось, всё уже решено. Но здесь ничего не заканчивается.

Здесь возможно всё, чувствуется атмосфера. При счёте 4:3, после пенальти Бруну Фернандеша, мы почувствовали, что можем изменить ход игры. Мы попытались выдвинуть Гарри Магуайра в нападение, потому что он единственный, кто может забить гол головой. У Кобби Майну сейчас не хватает скорости из-за травмы, но он очень хорош в игре на коротком пространстве», — приводит слова Аморима BBC.

Напомним, в 1999 году «Манчестер Юнайтед» выиграл АПЛ, Кубок Англии и Лигу чемпионов.