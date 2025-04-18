«Это недопустимо». Гарри Магуайр — об игре «МЮ» в ответном матче с «Лионом» в ЛЕ

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (5:4).
«Очевидно, это была невероятная игра, но мы сами всё усложнили. Во втором тайме полностью контролировали матч, имели шансы забить третий, а потом они из ниоткуда забили. Это выбило нас из колеи.
Проигрывать 4:2 в дополнительное время команде с 10 игроками — это недопустимо, мы слишком раскрылись. Но мы собрались и показали характер — вот что делает этот стадион.
Мне казалось, что их четвёртый гол — это удар под дых, но я знал, что у нас будут шансы вернуться в игру. Мяч оказался у меня, и, к счастью, я забил. Это было потрясающее чувство», — приводит слова Магуайра BBC.
«МЮ» трижды забил в дополнительное время матча. Один из голов на счету Магуайра.
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