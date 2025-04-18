Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это недопустимо». Гарри Магуайр — об игре «МЮ» в ответном матче с «Лионом» в ЛЕ

«Это недопустимо». Гарри Магуайр — об игре «МЮ» в ответном матче с «Лионом» в ЛЕ
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр прокомментировал победу команды в ответном четвертьфинальном матче Лиги Европы с «Лионом» (5:4).

Лига Европы . 1/4 финала. 2-й матч
17 апреля 2025, четверг. 22:00 МСК
Манчестер Юнайтед
Манчестер, Англия
Окончен
5 : 4
ДВ
Лион
Лион, Франция
1:0 Угарте – 10'     2:0 Дало – 45+1'     2:1 Толиссо – 71'     2:2 Тальяфико – 78'     2:3 Шерки – 105'     2:4 Ляказетт – 110'     3:4 Фернандеш – 114'     4:4 Майну – 120'     5:4 Магуайр – 120+1'    
Удаления: нет / Толиссо – 89'

«Очевидно, это была невероятная игра, но мы сами всё усложнили. Во втором тайме полностью контролировали матч, имели шансы забить третий, а потом они из ниоткуда забили. Это выбило нас из колеи.

Проигрывать 4:2 в дополнительное время команде с 10 игроками — это недопустимо, мы слишком раскрылись. Но мы собрались и показали характер — вот что делает этот стадион.

Мне казалось, что их четвёртый гол — это удар под дых, но я знал, что у нас будут шансы вернуться в игру. Мяч оказался у меня, и, к счастью, я забил. Это было потрясающее чувство», — приводит слова Магуайра BBC.

«МЮ» трижды забил в дополнительное время матча. Один из голов на счету Магуайра.

Материалы по теме
«МЮ»! «Манчестер»! «Юнайтед»! Из 3:4 сделали 5:4 после 120-й минуты!!!
«МЮ»! «Манчестер»! «Юнайтед»! Из 3:4 сделали 5:4 после 120-й минуты!!!
Календарь Лиги Европы
Сетка Лиги Европы
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android