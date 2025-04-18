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Узбекистан U17 — КНДР U17, результат матча 17 апреля 2025, счет 3:0, 1/2 финала Кубка Азии U17

Сборная Узбекистана вышла в финал юношеского Кубка Азии, крупно переиграв КНДР
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17 апреля в Саудовской Аравии прошёл полуфинальный матч Кубка Азии до 17 лет между юношескими сборными Узбекистана и КНДР. Встреча завершилась крупной победой узбекских футболистов со счётом 3:0.

Забитыми мячами отметились Садиридин Хасанов на 31-й минуте, Джамшидбек Рустамов на 62-й минуте и Абубакир Шукуруллаев на 65-й минуте.

В финальном матче Кубка Азии U17, который пройдёт 20 апреля, сборная Узбекистана сыграет с хозяевами турнира — юношеской сборной Саудовской Аравии, которая в другом полуфинале переиграла в серии пенальти команду Южной Кореи (1:1, 3:1 пен.). Ранее финалисты уже встречались на групповом этапе, победу со счётом 3:0 одержала сборная Узбекистана U17.

Видео: Голкипер сборной Узбекистана забил со своей половины поля

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