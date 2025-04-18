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Месси рассказал, как Гвардиола навредил современному футболу

Месси рассказал, как Гвардиола навредил современному футболу
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси ответил на вопрос, как главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола навредил современному футболу.

«Гвардиола – это другой мир. Он видит то, чего не видит никто другой. Он изменил футбол. Все хотели нас копировать. На самом деле, таким образом он невольно навредил игре: люди пытались играть так же, как наша «Барселона», не понимая, как это делать. У нас была особенная команда с Хави, Иньестой и Бускетсом в полузащите. Идеальное сочетание тренера и игроков», – приводит слова Месси Sportskeeda.

Месси выступает в составе «Интер Майами» с лета 2023 года. За этот период он принял участие в 49 матчах во всех турнирах, в которых отметился 42 голами и 21 результативной передачей. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до конца 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 20 млн.

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